Il piccolo Eitan è tornato in Italia (Di venerdì 3 dicembre 2021) AGI - Il volo Ryanair con a bordo Eitan, i suoi zii e le due cuginette è atterrato puntuale all'aeroporto di Orio al Serio. Dopo 84 giorni dal suo rapimento da parte del nonno materno, il bambino, sopravvissuto all'incidente del Mottarone, è tornato in Italia. Si era conclusa qualche giorno fa in Israele la disputa legale sul caso del bimbo di 6 anni con la Corte Suprema che aveva respinto il ricorso presentato dal nonno materno Shmuel Peleg e ordinato che il piccolo fosse riportato in Italia entro il 12 dicembre con la zia paterna Aya Biran, sua tutrice. Per i giudici, la residenza naturale di Eitan è infatti "l'Italia dove ha vissuto quasi tutta la sua vita" e i Peleg non hanno fornito evidenze che facciano temere che il ritorno possa "causargli danni psicologi o ... Leggi su agi (Di venerdì 3 dicembre 2021) AGI - Il volo Ryanair con a bordo, i suoi zii e le due cuginette è atterrato puntuale all'aeroporto di Orio al Serio. Dopo 84 giorni dal suo rapimento da parte del nonno materno, il bambino, sopravvissuto all'incidente del Mottarone, èin. Si era conclusa qualche giorno fa in Israele la disputa legale sul caso del bimbo di 6 anni con la Corte Suprema che aveva respinto il ricorso presentato dal nonno materno Shmuel Peleg e ordinato che ilfosse riportato inentro il 12 dicembre con la zia paterna Aya Biran, sua tutrice. Per i giudici, la residenza naturale diè infatti "l'dove ha vissuto quasi tutta la sua vita" e i Peleg non hanno fornito evidenze che facciano temere che il ritorno possa "causargli danni psicologi o ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Il piccolo Eitan è in arrivo in l'Italia, con lui c'è la zia Aya. Il piccolo è partito dall'aeroporto Ben Gurion di… - TelevideoRai101 : Il piccolo Eitan è rientrato in Italia - _D_a_s__ : RT @Agenzia_Italia: Il piccolo #Eitan è tornato in Italia _ Il volo Ryanair con a bordo il bimbo di 6 anni, i suoi zii e le due cuginette è… - sulsitodisimone : Il piccolo Eitan è tornato in Italia - AryElmini : RT @Agenzia_Ansa: Il piccolo Eitan è in arrivo in l'Italia, con lui c'è la zia Aya. Il piccolo è partito dall'aeroporto Ben Gurion di Tel A… -