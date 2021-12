Falcao | fiducia in Mourinho | Con lui una Roma competitiva

(Di venerdì 3 dicembre 2021)- Il Divino si fida dello Special One. Paulo Roberto, ex campione della, crede nella nuova avventura di Josénel club giallorosso e ai microfoni di Espn ha voluto commentare ...

Corriere dello Sport.it

ROMA - Il Divino si fida dello Special One. Paulo Roberto, ex campione della Roma, crede nella nuova avventura di José Mourinho nel club giallorosso e ai microfoni di Espn ha voluto commentare questo suo inizio di progetto a Trigoria: "Mourinho ha ...Queste le sue parole Quanto varrebbe oggi Paulo Roberto? 'Nessun presidente in gamba lo ... a Roma una cosa del genere ti affossa perchè ci fu un crollo dida parte di tutti, sapete ...L'ex campione giallorosso crede nello Special One: "È ironico, super intelligente, scherza, è autentico e ai calciatori piace perché è divertente. Non è ironia aggressiva" ...