Date una cattedra a Spalletti, ha tenuto una lectio sulla responsabilità in un gruppo di lavoro (Di venerdì 3 dicembre 2021) La frase “noi siamo il mezzo per raggiungere la nostra felicità” è certamente evocativa e suggestiva. Emoziona. Ma nella conferenza stampa di oggi, Luciano Spalletti ha tenuto una lectio sull’assunzione di responsabilità nei confronti degli altri. Perché – diciamolo – serve a ben poco dire che “lamentarsi è da sfigati” se poi alla prima contrarietà ti fai espellere e in tv insisti sottolineando l’errore dell’arbitro. Possiamo giustificarlo in nome dell’agonismo. Ma nemmeno tanto. Perché visto che fai l’allenatore, se dici che lamentarsi è da sfigati, devi tenerne conto nei momenti caldi altrimenti sono parole al vento. Oggi, in conferenza, da Spalletti abbiamo ascoltato le migliori frasi possibili sulla sua squalifica. A parte il dolore che ha manifestato per la squalifica che gli ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 3 dicembre 2021) La frase “noi siamo il mezzo per raggiungere la nostra felicità” è certamente evocativa e suggestiva. Emoziona. Ma nella conferenza stampa di oggi, Lucianohaunasull’assunzione dinei confronti degli altri. Perché – diciamolo – serve a ben poco dire che “lamentarsi è da sfigati” se poi alla prima contrarietà ti fai espellere e in tv insisti sottolineando l’errore dell’arbitro. Possiamo giustificarlo in nome dell’agonismo. Ma nemmeno tanto. Perché visto che fai l’allenatore, se dici che lamentarsi è da sfigati, devi tenerne conto nei momenti caldi altrimenti sono parole al vento. Oggi, in conferenza, daabbiamo ascoltato le migliori frasi possibilisua squalifica. A parte il dolore che ha manifestato per la squalifica che gli ...

Date una cattedra a Spalletti, ha tenuto una lectio sulla responsabilità in un gruppo di lavoro - ilNapolista

