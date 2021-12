Ag. Eriksen: «Non è il momento per parlare di calcio» (Di venerdì 3 dicembre 2021) L’Agente di Eriksen Martin Schoots ha parlato del suo assistito e della condizione del danese dopo il problema avuto Martin Schoots ha parlato a Goal.com della situazione del suo assistito Christian Eriksen. Ecco le sue parole: Eriksen – «Christian sta lavorando alla sua guarigione. Gli piace farlo a Milano o in Danimarca. Quando è in patria, può utilizzare le strutture dell’Odense. Un grande gesto da parte della sua ex squadra.» RIENTRO – «Chris ha un carattere positivo, ottimista ed energico, ma non è ancora il momento di parlare di calcio. Solo lui deciderà se e quando accadrà.» L'articolo proviene da calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 3 dicembre 2021) L’Agente diMartin Schoots ha parlato del suo assistito e della condizione del danese dopo il problema avuto Martin Schoots ha parlato a Goal.com della situazione del suo assistito Christian. Ecco le sue parole:– «Christian sta lavorando alla sua guarigione. Gli piace farlo a Milano o in Danimarca. Quando è in patria, può utilizzare le strutture dell’Odense. Un grande gesto da parte della sua ex squadra.» RIENTRO – «Chris ha un carattere positivo, ottimista ed energico, ma non è ancora ildidi. Solo lui deciderà se e quando accadrà.» L'articolo proviene daNews 24.

