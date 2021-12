“Scudetto? Hanno la sesta rosa…”: l’inattesa sentenza di Palmeri (Di giovedì 2 dicembre 2021) Tancredi Palmeri commenta il momento del Napoli di Luciano Spalletti e rivela la propria opinione: “Sesti in campionato per rosa”. Da tempo, ormai, mancava in Serie A una lotta così serrata per il primo posto in classifica. Con il Napoli di Luciano Spalletti ancora in cima all’elenco generale, gli azzurri devono difendersi, dopo gli ultimi Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di giovedì 2 dicembre 2021) Tancredicommenta il momento del Napoli di Luciano Spalletti e rivela la propria opinione: “Sesti in campionato per rosa”. Da tempo, ormai, mancava in Serie A una lotta così serrata per il primo posto in classifica. Con il Napoli di Luciano Spalletti ancora in cima all’elenco generale, gli azzurri devono difendersi, dopo gli ultimi Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

tancredipalmeri : Poi comunque devono spiegare perché se altre fanno figure da niente in Europa, sono loro che non hanno un piano B;… - serieAnews_com : ??? '#Napoli da #Scudetto? Hanno la sesta rosa della #SerieA...', @tancredipalmeri non ha dubbi su quale sia la squa… - ConcyNick : @FBiasin Dunque per lo scudetto l’Inter è il Napoli hanno una piccolissima possibilità in più ?o sarà sempre il Bil… - iippidus : @TUTTOJUVE_COM Lo dica ai cartonati prescritti che hanno, loro si rubato, uno scudetto stravinto dalla Juve meritatamente sul campo. - MarSte92__ : Ottima notizia. Speriamo che i gobbi facciano il percorso così forse iniziano a rendersi conto della squadra di mer… -