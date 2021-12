GF Vip, Soleil Sorge una furia contro Alex Belli: “Ti sei messo …” (Di giovedì 2 dicembre 2021) Dopo che Solei e Alex Belli sono capitolati nell’ammettere che tra di loro non c’è una semplice amicizia ma entrambi provano qualcosa di più, sono iniziate anche le tensioni tra di loro e, sempre più spesso, si stanno scontrando. L’ultima lite è di poco fa e vediamo cosa è avvenuto. Solei attacca con durezza Alex: “Ti sei messo d’accordo con Delia” Soleil ha esternato ad Alex tutti i suoi dubbi sulla veridicità dei suoi sentimenti e gli ha anche detto che secondo lei, lui e la moglie si sono messi d’accordo. Queste le parole di Soleil ad Alex: “Ho messo in conto che tu e Delia vi siete messi d’accordo per organizzare tutto questo dramma, scusa ma lo penso…” E poi ha anche aggiunto: “Non mi fido”. Poi Soleil ... Leggi su cityroma (Di giovedì 2 dicembre 2021) Dopo che Solei esono capitolati nell’ammettere che tra di loro non c’è una semplice amicizia ma entrambi provano qualcosa di più, sono iniziate anche le tensioni tra di loro e, sempre più spesso, si stanno scontrando. L’ultima lite è di poco fa e vediamo cosa è avvenuto. Solei attacca con durezza: “Ti seid’accordo con Delia”ha esternato adtutti i suoi dubbi sulla veridicità dei suoi sentimenti e gli ha anche detto che secondo lei, lui e la moglie si sono messi d’accordo. Queste le parole diad: “Hoin conto che tu e Delia vi siete messi d’accordo per organizzare tutto questo dramma, scusa ma lo penso…” E poi ha anche aggiunto: “Non mi fido”. Poi...

