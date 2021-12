India: Delhi non respira,il novembre più inquinato da 7 anni (Di mercoledì 1 dicembre 2021) La qualità dell'aria a New Delhi nel novembre 2021 è stata la peggiore da 7 anni: lo dicono i dati dell'India's Central Pollution Control Board (CPCB), l'Istituto centrale di controllo dell'... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 1 dicembre 2021) La qualità dell'aria a Newnel2021 è stata la peggiore da 7: lo dicono i dati dell''s Central Pollution Control Board (CPCB), l'Istituto centrale di controllo dell'...

Islamabad e Delhi litigano sull'invio di aiuti a Kabul La settimana scorsa Islamabad ha deciso di permettere a Delhi di trasportare 50mila tonnellate di ... il trasporto dovrebbe avvenire su camion pakistani gestiti dalle Nazioni Unite, ma l'India, che si ...

India. Mi chiamo Munawar Faruqui, e il mio tempo finisce qui. Il 29enne cabarettista di fede musulmana Munawar Faraqui è stato incarcerato per oltre un mese (poi uscito su lauta cauzione) per aver insultato le divinità indù nel corso di almeno una dozzina di suo ...

