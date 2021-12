Danzando fra i vivi e i morti

(Di giovedì 2 dicembre 2021) La celebre ballata americana (Ghost) Riders in the Sky: A Cowboy Legend è stata composta nel 1948 dal cantautore western Stan Jones (1914-1963), nativo dell’Arizona e cresciuto nell’ambiente dei ranch e dei rodei. La canzone descrive l’apparizione in cielo di mandrie dall’aspetto demoniaco che vengono cacciate da cowboys dannati. Jones racconta di aver appreso la storia da un cowboy texano quando aveva dodici anni, e di aver poi deciso di trasformarla in canzone. Difficile dire se davvero si trattasse di … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Danzando fra

Il Manifesto

...come contrappasso il gioco sfrenato delle ritmiche latine che porteranno gioia e trasporto... al Cinema Splendor, l'Associazione ASD ARTEDANZA presenta il film "Chieri si Racconta": gli ...In camicia e mutande,nel salotto suburbano disertato dalla famiglia (l'eloquente, e come sempre goffo, titolo italiano del film è Fuori i vecchi... i figli ballano ), il giovanissimo Cruise ...La celebre ballata americana (Ghost) Riders in the Sky: A Cowboy Legend è stata composta nel 1948 dal cantautore western Stan Jones (1914-1963), nativo dell’Arizona e cresciuto nell’ambiente dei ranch ...