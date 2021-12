Bron Breakker | “Sono uno Steiner | la gente ha grandi aspettative su di me”

(Di mercoledì 1 dicembre 2021)è sicuramente uno dei wrestler più giovani e promettenti di tutta la scena americana. Con un buon passato nel football americano,si è poi dato al wrestling diventando uno dei nomi più interessanti grazie alla sua dedizione per la disciplina, oltre che a quello che sembra essere un magnetismo innato. Non sorprende dunque sapere che proviene da una delle famiglie più celebri della disciplina, ovvero gli, vero nomeson Rech, è infatti il figlio di Ricke nipote del ben più celebre “Big Poppa Pump” Scott. Nella sua prima apparizione per WWE The Bump, il giovane prospetto ha discusso il suo ruolo attuale ad NXT 2.0, affermando di essere una sorta di standard dell’ex ...

