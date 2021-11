Diffidati Bologna-Roma: i giallorossi a rischio squalifica per l’Inter (Di martedì 30 novembre 2021) Tutto pronto per il fischio d’inizio di Bologna-Roma, match della quindicesima giornata di Serie A 2021/2022. Si gioca alle 18:30 di mercoledì 1 dicembre e i giallorossi cercheranno la terza vittoria consecutiva in campionato, contro i rossoblù di Mihajlovic. Una sfida importante quella del Dall’Ara per le sorti della Roma in stagione. Ma Mourinho dovrà stare attento anche alla situazione dei Diffidati, che sono al momento quattro, anche se uno (Cristante) è indisponibile. Gli altri tre sono titolarissimi: Mancini, Karsdorp e Abraham. La prossima sfida offre l’Inter e Mourinho non vuole altri indisponibili, dopo l’infortunio di Pellegrini. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 30 novembre 2021) Tutto pronto per il fischio d’inizio di, match della quindicesima giornata di Serie A 2021/2022. Si gioca alle 18:30 di mercoledì 1 dicembre e icercheranno la terza vittoria consecutiva in campionato, contro i rossoblù di Mihajlovic. Una sfida importante quella del Dall’Ara per le sorti dellain stagione. Ma Mourinho dovrà stare attento anche alla situazione dei, che sono al momento quattro, anche se uno (Cristante) è indisponibile. Gli altri tre sono titolarissimi: Mancini, Karsdorp e Abraham. La prossima sfida offree Mourinho non vuole altri indisponibili, dopo l’infortunio di Pellegrini. SportFace.

