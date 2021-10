Piero Pelù | l’album “In Faccia” esce anche in vinile per festeggiare i suoi 15 anni

Leggi su lopinionista

Per i15di"In" (originariamente uscito nel 2006) verrà stampato per la prima voltasu, in due imperdibili edizioni numerate. Lo annuncia sui social lo stesso rocker fiorentino, scrivendo: "Ragazzaccc, guardate un po' qua… Siamo una fotocopiatrice umana!".haautografato personalmente le copie del disco "per farvele arrivare belle calde direttamente a casa vostra". Sarà possibile pre-ordinare "In" direttamente qui: https://bit.ly/InBlack o https://bit.ly/Inedizionelimitata.