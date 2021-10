Mascherine | Speranza in soccorso di Arcuri | «Richieste supercontrollate Il Cts ne bocciò il 40%»

(Di mercoledì 20 ottobre 2021) Una missione difficile quella di difendere l’operato dell’ex commissario Domenico. Finito sotto inchiesta per lo scandalo delleprovenienti dalla Cina. Con l’accusa di corruzione, peculato e abuso d’uffuicio. Ma il ministro della Sanità RobertoS ci prova. Deve farlo. Sostenendo in Aula che il commissario ha agito secondo norme speciali. Che gli consentivano di acquisire dispositivi in deroga.difende: massimo controllo delleSull’approvvigionamento delle, dicedurante il question time alla Camera, “la normativa di riferimento consente alla Protezione Civile e al commissario straordinario di acquisire dispositivi medicali in deroga alla vigente disciplina in materia di appalti ...

Così il ministro della Salute, Roberto, rispondendo oggi al question time alla Camera in merito al suo operato a seguito delle segnalazioni di non conformità dichirurgiche acquistate in Cina, alla luce di una recente ..."Lechirurgiche - ha precisato- non sono soggette ad autorizzazione ministeriale fermo restando l'obbligo a carico dei produttori di garantire la conformita' ai requisiti ...