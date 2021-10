Bollette | Draghi | ' partita difficile | ma aumento prezzo gas credo temporaneo' 2

(Di mercoledì 20 ottobre 2021) (Adnkronos) -ha rimarcato la necessità di portare avanti "una politica di sostegno per i più deboli e le piccole imprese, ma bisogna trovare soluzioni strutturali" poiché "la transizione verde prenderà tempo e noi siamo molto dipendenti" per la fornitura, una "dipendenza drammatica". Per il presidente del Consiglio, "attualmente dovremo continuare a percorrere con decisione la strada della transizione verde, affrontare la mitigazione degli oneri che questodeldel gas impone, soprattutto ai più fragili, e nello stesso tempo costruire soluzioni strutturali. Non è facile ma è l'unica strada da percorre. Domani la discussione al Consiglio europeo sarà una prima importantissima occasione per vedere un po' di luce in questo tunnel".

Il Governo " si è impegnato a contenere il rincaro delle. Lo scorso giugno avevamo già stanziato 1,2 miliardi per ridurre gli oneri di sistema. ...il presidente del Consiglio Marioin ...Lo ha detto il presidente del Consiglio Mario, nella replica in Senato dopo il dibattito sulle comunicazioni in vista del Consiglio Ue. Sul gas, ha sottolineato, c'è una "dipendenza drammatica"...Draghi ha rimarcato la necessità di portare avanti "una politica di sostegno per i più deboli e le piccole imprese, ma bisogna trovare soluzioni strutturali" poiché "la transizione verde prenderà ...Il Governo si è impegnato a contenere il rincaro delle bollette". Lo ha detto il presidente del Consiglio Mario Draghi, intervenendo in Senato per le comunicazioni in vista del Consiglio Ue." ...