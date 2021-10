Bilancio, governo approva documento programmatico: addio a Quota 100, più controlli sul Reddito di cittadinanza (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Il governo italiano ha approvato all’unanimità il documento programmatico di Bilancio (dpb), il testo su cui si baserà la proposta per la legge di Bilancio per il 2022, la prima varata dal governo di Mario Draghi. Il documento, da trasmettere alle autorità europee e al parlamento italiano, prevede misure espansive per circa 23 miliardi di euro, che secondo le stime del governo dovrebbero portare la crescita del 2022 al 4,7 percento dal 4,2 in uno scenario senza interventi. Per la prossima legge di Bilancio, il governo prevede tagli alle tasse e finanziamenti per contenere l’aumento delle bollette, causato dall’impennata dei prezzi delle materie prime. La manovra conterrà anche “interventi in materia ... Leggi su tpi (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Ilitaliano hato all’unanimità ildi(dpb), il testo su cui si baserà la proposta per la legge diper il 2022, la prima varata daldi Mario Draghi. Il, da trasmettere alle autorità europee e al parlamento italiano, prevede misure espansive per circa 23 miliardi di euro, che secondo le stime deldovrebbero portare la crescita del 2022 al 4,7 percento dal 4,2 in uno scenario senza interventi. Per la prossima legge di, ilprevede tagli alle tasse e finanziamenti per contenere l’aumento delle bollette, causato dall’impennata dei prezzi delle materie prime. La manovra conterrà anche “interventi in materia ...

