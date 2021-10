Tabellone Atp Anversa 2021: Sinner comanda il seeding, ci sono Musetti e Mager (Di martedì 19 ottobre 2021) Il Tabellone principale dell’Atp 250 di Anversa 2021, evento belga di scena dal 18 al 24 ottobre. Jannik Sinner guida il seeding contraddistinto dalla partecipazione di diversi tennisti di livello, inseguendo l’ingresso da sogno alle Atp Finals. L’azzurro usufruirà di un bye al primo turno, per poi affrontare uno tra Lorenzo Musetti e Gianluca Mager, entrambi italiani. Da non sottovalutare la presenza di Diego Schwartzman, testa di serie numero 2, il quale dovrà vedersela con il vincente dello scontro tra Frances Tiafoe e Andy Murray, che si prospetta spettacolare. Di seguito tutti gli accoppiamenti del main draw dell’Atp di Anversa. Tabellone ATP 250 Anversa 2021 PRIMO TURNO (1) ... Leggi su sportface (Di martedì 19 ottobre 2021) Ilprincipale dell’Atp 250 di, evento belga di scena dal 18 al 24 ottobre. Jannikguida ilcontraddistinto dalla partecipazione di diversi tennisti di livello, inseguendo l’ingresso da sogno alle Atp Finals. L’azzurro usufruirà di un bye al primo turno, per poi affrontare uno tra Lorenzoe Gianluca, entrambi italiani. Da non sottovalutare la presenza di Diego Schwartzman, testa di serie numero 2, il quale dovrà vedersela con il vincente dello scontro tra Frances Tiafoe e Andy Murray, che si prospetta spettacolare. Di seguito tutti gli accoppiamenti del main draw dell’Atp diATP 250PRIMO TURNO (1) ...

Advertising

zazoomblog : Tabellone Atp Anversa 2021: Sinner comanda il seeding ci sono Musetti e Mager - #Tabellone #Anversa #2021: #Sinner - infoitsport : Tabellone Jannik Sinner ATP Anversa: possibile sfida a Musetti, Bautista all’orizzonte - infoitsport : ATP Anversa, il tabellone: per Sinner derby agli ottavi con il vincente di Musetti-Mager - OA_Sport : Conclusa la prima giornata del torneo ATP di Anversa, con Jannik Sinner in tabellone - sportface2016 : #AtpAnversa 2021: #Seppi cade a un passo dal main draw, #Novak in tabellone -