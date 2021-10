Morto Luigi Amicone, giornalista e fondatore di Tempi (Di martedì 19 ottobre 2021) Luigi Amicone, giornalista e fondatore del settimanale Tempi è Morto nella notte stroncato da un infarto. Inutile la corsa a al San Gerardo di Monza, per l’uomo, 65 anni, non c’è stato niente da fare. Alla carriera giornalistica ha affiancato quella politica: esponente di Comunicazione e Libertà, Amicone è stato consigliere a Milano tra le fila di Forza Italia. Sui social sono stati tanti i colleghi che lo hanno ricordato. Tra questi Gad Lerner: “Luigi Amicone è stato per me un avversario appassionato ma gentile con il quale ci siamo sempre voluti bene. Oggi lo piango insieme ai suoi familiari e alla sua comunità di fede”. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di martedì 19 ottobre 2021)del settimanalenella notte stroncato da un infarto. Inutile la corsa a al San Gerardo di Monza, per l’uomo, 65 anni, non c’è stato niente da fare. Alla carriera giornalistica ha affiancato quella politica: esponente di Comunicazione e Libertà,è stato consigliere a Milano tra le fila di Forza Italia. Sui social sono stati tanti i colleghi che lo hanno ricordato. Tra questi Gad Lerner: “è stato per me un avversario appassionato ma gentile con il quale ci siamo sempre voluti bene. Oggi lo piango insieme ai suoi familiari e alla sua comunità di fede”. L'articolo proviene da Italia Sera.

Advertising

ilfoglio_it : 'Amicone per chi lo ha conosciuto metteva nell’umanità del sorriso perenne molta animalità, molta natura generica,… - Agenzia_Italia : È morto Luigi #Amicone, fondatore di @Tempi_it - TgrRaiLombardia : E' morto nella notte, stroncato da un infarto, Luigi Amicone, 65 anni. La politica e il giornalismo milanese sono i… - Maurizi89669463 : RT @giorgio2181953: - SoniaLaVera : RT @OrtigiaP: Sincero cordoglio per un grande giornalista e Uomo .. E' mancato nella notte per infarto #luigiamicone ???? -