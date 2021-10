Luigi Albertini | 150 anni fa nasceva il giornalista e l’editore che fece grande il Corsera

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 19 ottobre 2021) Il 19 ottobre 1871, direttore del Corriere della Sera dal 1900 al 1925, senz’altro ilpiù influente del suo tempo, per quanto questa definizione ne oscuri i più vasti contributi nel campo editoriale. Con il suo quasi coetaneo Alfredo Frassati (direttore de La Stampa dal 1900 al 1926)ha arricchito il giornale di notizie e corrispondenze, in controtendenza a un giornalismo fatto quasi esclusivamente di opinioni. Siache Frassati guardano all’estero: il primo è attratto da The Times per la compostezza dello stile e l’autorevolezza, il secondo dalla stampa tedesca per la capacità di combinare notizie nazionali e quadri regionali. I percorsi paralleli dei due direttori – elogiati da Benedetto Croce – proseguono nelle carriere: ...