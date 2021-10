Londra punta sul nucleare per ridurre le emissioni di Co2 | presentata la “Net Zero Strategy” del governo britannico

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 19 ottobre 2021) Dopo la Francia, anche la Gran Bretagna rilancia sull’atomo. Il paese ospita già una quindicina di reattori (divisi in 9 centrali) che forniscono al paese il 15% del suo fabbisogno energetico. Ora il, in declino negli ultimi anni, diventa uno dei punti chiave della strategia diper raggiungere l’obiettivo dell’azzeramento delledi Co2 entro il 2050. Today we publish our landmark NetA clear plan to strengthen Britain’s energy security, attract £90bn in private investment, secure 440k well-paid jobs + end our contribution to climate change by 2050 ???? https://t.co/1RUgU1WeMw pic.twitter.com/ImXiR2hyMu — Kwasi Kwarteng (@KwasiKwarteng) October 19, 2021 I reattori attualmente in funzione dovrebbero essere dismessi entro il 2035 e via via rimpiazzati. In ...