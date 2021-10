Green pass obbligatorio per colf e badanti, le faq del Governo (Di martedì 19 ottobre 2021) Il Green pass è obbligatorio per tutti i lavoratori domestici. Quindi colf e badanti che non hanno la certificazione verde non possono lavorare e, se conviventi, non hanno diritto a vitto e alloggio perché prevale il “diritto della persona assistita di poter fruire senza soluzione di continuità della assistenza ricorrendo ad altro idoneo lavoratore”. Lo prevedono le faq pubblicate sul sito di Palazzo Chigi, con le principali domande e risposte sulle certificazioni verdi dei lavoratori domestici. Green pass obbligatorio, le faq del Governo La badante senza Green pass non potrà accedere al luogo di lavoro. Se è convivente “dovrà abbandonare l’alloggio” anche perché prevale il “diritto della persona ... Leggi su quifinanza (Di martedì 19 ottobre 2021) Ilper tutti i lavoratori domestici. Quindiche non hanno la certificazione verde non possono lavorare e, se conviventi, non hanno diritto a vitto e alloggio perché prevale il “diritto della persona assistita di poter fruire senza soluzione di continuità della assistenza ricorrendo ad altro idoneo lavoratore”. Lo prevedono le faq pubblicate sul sito di Palazzo Chigi, con le principali domande e risposte sulle certificazioni verdi dei lavoratori domestici., le faq delLa badante senzanon potrà accedere al luogo di lavoro. Se è convivente “dovrà abbandonare l’alloggio” anche perché prevale il “diritto della persona ...

