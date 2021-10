Von der Leyen, con Draghi per sconfiggere la pandemia (Di lunedì 18 ottobre 2021) "Oltre all'export, la Ue sta facendo la sua parte: doneremo almeno 500 milioni di dosi ai più vulnerabili, ma altri Paesi devono farsi avanti. Per questo lavorerò a stretto contatto con il primo ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 18 ottobre 2021) "Oltre all'export, la Ue sta facendo la sua parte: doneremo almeno 500 milioni di dosi ai più vulnerabili, ma altri Paesi devono farsi avanti. Per questo lavorerò a stretto contatto con il primo ...

Advertising

chetempochefa : - “Hai invitato la von der Leyen a mangiare a Trastevere?” - “Sì perché buono lì eh… però ho detto: signó, venga d… - ParliamoDiNews : SOTTOTITOLI, Von der Leyen: `Esportati oltre un miliardo di vaccini prodotti in Ue` – Libero Quotidiano… - fisco24_info : Von der Leyen, con Draghi per sconfiggere la pandemia: 'Esportato un miliardo di dosi di vaccino, presto altri 500… - ROSS54PLL : eppure qualcuno dice che vengono buttati via, mah! #vaccini #Europa Von der Leyen: 'Ue ha esportato oltre 1 miliar… - giornaleradiofm : Approfondimenti: Von der Leyen, con Draghi per sconfiggere la pandemia: (ANSA) - BRUXELLES, 18 OTT - 'Oltre all'exp… -