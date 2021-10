Polemiche su Orsato, distrutto dal giornalista: "Con lui non possono più farlo!" (Di lunedì 18 ottobre 2021) Ancora Polemiche sulla direzione di gara di Daniele Orsato dopo quello che è successo in Juventus-Roma con l'assegnazione del rigore ai giallorossi, penalty poi sbagliato da Veretout. Paolo Ziliani si è espresso in merito alla questione Orsato attraverso un tweet rilasciato sul suo profilo ufficiale: "Non possiamo più mandarlo a nascondersi un mese a Dubai come dopo #InterJuventus, quindi tanto vale utilizzarlo al massimo visto che il cammino è ancora in salita".#AJA https://t.co/XpUobiiVy8— Paolo Ziliani (@ZZiliani) October 18, 2021 "Non possiamo più mandarlo a nascondersi un mese a Dubai come dopo Inter - Juventus, quindi tanto vale utilizzarlo al massimo visto che il cammino è ancora in salita!" Leggi su spazionapoli (Di lunedì 18 ottobre 2021) Ancorasulla direzione di gara di Danieledopo quello che è successo in Juventus-Roma con l'assegnazione del rigore ai giallorossi, penalty poi sbagliato da Veretout. Paolo Ziliani si è espresso in merito alla questioneattraverso un tweet rilasciato sul suo profilo ufficiale: "Non possiamo più mandarlo a nascondersi un mese a Dubai come dopo #InterJuventus, quindi tanto vale utilizzarlo al massimo visto che il cammino è ancora in salita".#AJA https://t.co/XpUobiiVy8— Paolo Ziliani (@ZZiliani) October 18, 2021 "Non possiamo più mandarlo a nascondersi un mese a Dubai come dopo Inter - Juventus, quindi tanto vale utilizzarlo al massimo visto che il cammino è ancora in salita!"

Advertising

Spazio_Napoli : Polemiche su Orsato, distrutto dal giornalista: 'Con lui non possono più farlo!' - LAROMA24 : Polemiche post #JuveRoma: nessuno stop per #Orsato. Escluse lesioni per #Zaniolo #ASRoma ?? - RusPan72333006 : Non sapendo di cosa parlare gli amici della Juve attaccano questa frase di orsato: è colpa mia se hai sbagliato a t… - col_cris : La verità è che le polemiche su #Orsato in #JuveRoma se le porta via il vento. Al ritorno si parlerà ancora di Turone. - LVeraci : Il giorno dopo del tifoso juventino e romanista, dopo una marea di polemiche e moviole Stati d'animo...… -