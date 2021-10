La giovane Li parte bene al WTA di Tenerife: “Stagione intensa, voglio arrivare in alto”. Bene Begu e Wang (Di lunedì 18 ottobre 2021) In attesa del debutto delle favorite, sono iniziati i match del tabellone principale del Tenerife Ladies Open, WTA 250 organizzato da MEF Tennis Events sui campi in veloce dell’Abama Tennis Academy. Un mix di giovani stelle e giocatrici esperte: differenti stili di gioco e di tecnica si incrociano in uno degli ultimi appuntamenti stagionali del circuito maggiore femminile. Rimonta Li – Buona la prima per Ann Li. La ventunenne statunitense ha battuto in rimonta la padrona di casa Nuria Parrizas Diaz con il punteggio di 2-6 6-4 6-1 in 2 ore e 27 minuti di gioco: “È stata una battaglia, soprattutto dal punto di vista fisico. Sono felice di averla spuntata: è stato determinante continuare a crederci dopo il primo set. Nel secondo e nel terzo parziale sono riuscita ad esprimere il mio gioco spingendo e cercando di essere aggressiva punto dopo punto. Sono soddisfatta”. ... Leggi su sportface (Di lunedì 18 ottobre 2021) In attesa del debutto delle favorite, sono iniziati i match del tabellone principale delLadies Open, WTA 250 organizzato da MEF Tennis Events sui campi in veloce dell’Abama Tennis Academy. Un mix di giovani stelle e giocatrici esperte: differenti stili di gioco e di tecnica si incrociano in uno degli ultimi appuntamenti stagionali del circuito maggiore femminile. Rimonta Li – Buona la prima per Ann Li. La ventunenne statunitense ha battuto in rimonta la padrona di casa Nuria Parrizas Diaz con il punteggio di 2-6 6-4 6-1 in 2 ore e 27 minuti di gioco: “È stata una battaglia, soprattutto dal punto di vista fisico. Sono felice di averla spuntata: è stato determinante continuare a crederci dopo il primo set. Nel secondo e nel terzo parziale sono riuscita ad esprimere il mio gioco spingendo e cercando di essere aggressiva punto dopo punto. Sono soddisfatta”. ...

