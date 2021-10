Il pugno duro di Lamorgese a Trieste (Di lunedì 18 ottobre 2021) È la linea della fermezza. La chiama così il Viminale. Il via allo sgombero del porto di Trieste con gli indranti sui manifestanti è partito questa mattina da Roma. A farlo partire uno stretto giro di telefonate tra la ministra dell'Interno Luciana Lamorgese e il prefetto di Trieste Valerio Valenti. Per il governo e per il Viminale si tratta di un'azione dovuta e già annunciata. Non solo per motivi di ordine pubblico (i portuali sono stati infiltrati da frange di No vax arrivate da tutta Italia). Ma anche per motivi economici. A Palazzo Chigi la chiamano "fluidificazione dei flussi commerciali". Nessun dubbio, dunque, da parte di Luciana Lamorgese. Che sulla linea della fermezza, dopo l'assalto alla sede della Cgil, non è intenzionata a fare sconti. Domani la titolare del Viminale si presenterà in Parlamento per la ... Leggi su ilfoglio (Di lunedì 18 ottobre 2021) È la linea della fermezza. La chiama così il Viminale. Il via allo sgombero del porto dicon gli indranti sui manifestanti è partito questa mattina da Roma. A farlo partire uno stretto giro di telefonate tra la ministra dell'Interno Lucianae il prefetto diValerio Valenti. Per il governo e per il Viminale si tratta di un'azione dovuta e già annunciata. Non solo per motivi di ordine pubblico (i portuali sono stati infiltrati da frange di No vax arrivate da tutta Italia). Ma anche per motivi economici. A Palazzo Chigi la chiamano "fluidificazione dei flussi commerciali". Nessun dubbio, dunque, da parte di Luciana. Che sulla linea della fermezza, dopo l'assalto alla sede della Cgil, non è intenzionata a fare sconti. Domani la titolare del Viminale si presenterà in Parlamento per la ...

