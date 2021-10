De Zerbi | «Oggi nel calcio c’è poca personalità Ed è colpa degli allenatori che crescono soldati»

(Di lunedì 18 ottobre 2021) Roberto decontro il Real Madrid. Sembra un film distopico e invece il prossimo incontro di Champions che alimenta l’intervista che El Pais dedica al tecnico italiano dello Shakhtar. Nella quale Deparla dell’essere filosoficamente numeri 10, e delannesso a questa visione. “Baresi, Maldini, Tassotti e Costacurta Erano severissimi con me. L’hanno fatto per il mio bene. Il gioco duro faceva parte della formazione calcistica di quegli anni. Perché il dieci, il giocatore di talento, era quello sempre distratto in allenamento. Devo ringraziare Maldini, Costacurta, Baresi, Tassotti, Albertini, Boban, Savicevic, Baggio… perché mi hanno fatto capire cos’è ilprofessionistico”. “Gli anni ’90 sono stati il ??periodo più difficile perché era il momento del 4-4-2. In Spagna si è riflesso nel Valencia di ...

Advertising

napolista : L'Intervista su El Pais: 'Gli anni 90 hanno quasi ucciso tatticamente i numeri 10. Ma io ero un 10 mediocre. Lo lo… - heyitsgiiorgia : RT @davided81: Oggi in quello studio Kledi, Zerbi, la Peparini e la Celentano troppi ricordi.gif #Amici21 - davided81 : Oggi in quello studio Kledi, Zerbi, la Peparini e la Celentano troppi ricordi.gif #Amici21 - poiopotente : oggi ho avuto l'onore di conoscere il sosia di Rudy Zerbi ad un campionato di pallavolo - francigiove1 : Oggi ci sono due icone allo stadio: Rudy Zerbi e @T1SAN1NA -

Ultime Notizie dalla rete : Zerbi Oggi

Maglia sospesa per Giacomo , che non ha convinto Rudy. Flaza continua a essere sospesa per ... Nel daytime di, lunedì 18 ottobre, si svolgerà la sfida per sostituzione di Elisabetta richiesta ...... reduce dall'ottimo triennio di Roberto De, non è ancora davvero decollato e anzi sta faticando. Servirà un risultato importante per spiccare il volo, chissà dunque che possa arrivare...Roberto De Zerbi, da quest'anno allenatore dello Shakhtar Donetzk, ha parlato del suo arrivo in Ucraina e dell'assegnazione del Pallone d'Oro ...In un’intervista Roberto De Zerbi racconta il perché della scelta di andare allo Shakhtar e parla anche del Pallone d’Oro Intervistato da Marca, Roberto De Zerbi ha spiegato il perché della scelta di ...