Confindustria e Intesa in campo per le imprese con 150 miliardi (Di lunedì 18 ottobre 2021) Intesa SanPaolo e Confindustria in campo per le imprese, all'indomani delle previsioni del Centro Studi di Viale dell'Astronomia, che alzano l'asticella del Pil 2021 a 6,1%. Grazie al nuovo accordo per la crescita delle imprese italiane. L'accordo, sottoscritto a Milano dal presidente di Confindustria Carlo Bonomi e dall'ad di Intesa Carlo Messina, metterà 150 miliardi di euro a disposizione delle imprese italiane per promuovere l'evoluzione del sistema produttivo in un percorso congiunto basato sui 3 driver: competitività, innovazione, sostenibilità, ritenuti fondamentali per la crescita e in coerenza con il Pnrr. L'Intesa siglata oggi – della durata di tre anni – consolida e rinnova la collaborazione più che ...

