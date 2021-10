Ballardini | «Felice di come abbiamo ripreso la partita»

(Di lunedì 18 ottobre 2021) “dei ragazzi che ci tengono molto, sonodi quello chefatto e dila. Nella prima mezz’ora non riuscivamo a prendere le misure ed eravamo sempre lì a rincorrere, poicambiato qualcosa e siamo rientrati in. Dal 30? in avanti il Genoa ha fatto una grande”. Lo ha detto a Dazn il tecnico del Genoa, Davide, dopo la rimonta da 0-2 a 2-2 contro il Sassuolo. Sul futuro ha aggiunto: “Sul mio futuro non decido io, ma so bene quali siano i problemi e ringrazio i miei giocatori”.

Il centravanti avverte un problema ai flessori elo sostituisce con Flavio Bianchi, ... Perché su un ottimo affondo di Kallon, Bianchi gli ruba palla ma la sua conclusione non è. E lo ...Ora si vede che sta bene, sonoper lui. Nazionale? No, non mi aspettavo che lo chiamassero", ... Buksa si è fatto un buco alla tibia - rivela- gli sono serviti 9 punti di sutura ed è ...Abbiamo rimontato una squadra di grande spessore, peccato solo la prima mezz’ora in cui si e rincorso troppo l’avversario lasciando ampi spazi. Ballardini ha poi parlato del suo futuro in rossoblu, me ...La chiosa di Ballardini è sul suo futuro: 'Il futuro mio non lo decido io, so quali sono le difficoltà, ma nonostante quelle stiamo dando tutti tantissimo e ringrazio i giocatori per questo' 'Sono mol ...