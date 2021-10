Alejandra Ghersi Rodriguez (Arca) per Ray-Ban Studios

Leggi su lopinionista

(Di lunedì 18 ottobre 2021) Ray-Bandà il benvenuto a una nuova, audace artista:presenta la sua rivisitazione cult degli Aviator. Abbattendo continuamente i confini dell’universo pop, la diva sperimentale– in arte– ha creato una nuova entusiasmante storia per l’icona delle icone, racchiudendo il proprio talento poliedrico in una versione personalizzata degli originali Aviator, composta da pelle e metallo. Dirompente, pionieristica, forse addirittura profetica, l’arte didipana le complessità trasversali del gender con un approccio rivoluzionario all’espressione, incarnando il coraggio di sfidare tutti i limiti con uno stile originale – proprio come fa da sempre Ray-Ban. Molto più di una posa, la sua visione irriverente del mondo musicale segna ...