L'Apu Udine è un rullo compressore, anche Biella va ko: terza vittoria di fila (Di domenica 17 ottobre 2021) (Visited 1 times, 1 visits today) Ultime notizie: Silvia sfida la sclerosi, la friulana al via alla Mezza maratona di Treviso Straordinario Jonathan Milan, campione d'Europa nell'inseguimento ... Leggi su friulioggi (Di domenica 17 ottobre 2021) (Visited 1 times, 1 visits today) Ultime notizie: Silvia sfida la sclerosi, la friulana al via alla Mezza maratona di Treviso Straordinario Jonathan Milan, campione d'Europa nell'inseguimento ...

Advertising

TgrRaiFVG : #Basket, in Lega A @AllianzPallTS supera in casa Brescia per 80 a 72, in A2 netto successo per @apudine al Carnera… - il_Monferrato : Troppa APU per la JBM: Udine si impone 71-55 al PalaCarnera guidata da Cappelletti e Giuri - il_Monferrato : La Novipiù all'esame della 'corazzata' APU Udine - karda70 : #Basket #SerieA2, la @apudine #Women #ApuUdine manda al tappeto la #ValbrunaBolzano: 62-35 il finale. La cronaca ed… -