L’apertura di AS | “Lewandowski preferisce il Real Madrid”

Leggi su alfredopedulla

(Di domenica 17 ottobre 2021)di AS in questa domenica 17 ottobre riguarda il calciomercato e un nome pesante, quello di Robert. As titola: “il”. Secondo il quotidiano iberico l’attaccante polacco vorrebbe lasciare il Bayern, per una nuova avventura e ilsarebbe il primo club desiderato da. Foto: Apertura AS L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.