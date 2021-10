“Inferno”, alle Scuderie un viaggio dantesco ideato da Jean Clair (Di lunedì 18 ottobre 2021) Un viaggio negli inferi, passando attraverso morte e sofferenze, follia e Olocausto, fino ad arrivare a "riveder le stelle" (Inferno XXXIV, 139). A Roma le Scuderie del Quirinale hanno collaborato con Jean Clair, importante storico dell'arte e intellettuale francese, per ideare "Inferno", una grande esposizione di rilievo internazionale - dal 15 ottobre 2021 al 9 gennaio 2022 - che celebra i 700 anni dalla morte di Dante Alighieri. L'ideatore e curatore, assieme alla moglie, Laura Bossi, Jean Clair: "Totalmente attuale, ho tentato di non fare una storia dell'Apocalisse moderna oggi. Oggi c'è una nuova presenza dell'Inferno sulla Terra, la ragione per cui l'ultimo capitolo della mostra è 'Inferno sulla ... Leggi su ilfogliettone (Di lunedì 18 ottobre 2021) Unnegli inferi, passando attraverso morte e sofferenze, follia e Olocausto, fino ad arrivare a "riveder le stelle" (XXXIV, 139). A Roma ledel Quirinale hanno collaborato con, importante storico dell'arte e intellettuale francese, per ideare "", una grande esposizione di rilievo internazionale - dal 15 ottobre 2021 al 9 gennaio 2022 - che celebra i 700 anni dalla morte di Dante Alighieri. L're e curatore, assieme alla moglie, Laura Bossi,: "Totalmente attuale, ho tentato di non fare una storia dell'Apocalisse moderna oggi. Oggi c'è una nuova presenza dell'sulla Terra, la ragione per cui l'ultimo capitolo della mostra è 'sulla ...

