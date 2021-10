Fondi, riqualificazione del mercato di via Gioberti: la Giunta approva il progetto (Di domenica 17 ottobre 2021) Fondi – È stato approvato dalla Giunta comunale, nella seduta dello scorso 12 ottobre 2021, il progetto per la riqualificazione e valorizzazione del mercato coperto di via Gioberti. L’atto approvato è stato fondamentale per consentire alla Comune di Fondi di partecipare ad un bando regionale per il rilancio dell’attività dei mercati su aree pubbliche del Lazio. Su un totale di 4milioni di euro stanziati, ogni progetto ammesso si aggiudicherà la somma complessiva di 200mila euro. “L’approvazione previsionale del progetto – spiega il sindaco di Fondi Beniamino Maschietto – ha consentito di partecipare ad un avviso pubblico, approvato dalla Direzione ... Leggi su ilfaroonline (Di domenica 17 ottobre 2021)– È statoto dallacomunale, nella seduta dello scorso 12 ottobre 2021, ilper lae valorizzazione delcoperto di via. L’attoto è stato fondamentale per consentire alla Comune didi partecipare ad un bando regionale per il rilancio dell’attività dei mercati su aree pubbliche del Lazio. Su un totale di 4milioni di euro stanziati, ogniammesso si aggiudicherà la somma complessiva di 200mila euro. “L’zione previsionale del– spiega il sindaco diBeniamino Maschietto – ha consentito di partecipare ad un avviso pubblico,to dalla Direzione ...

News_24it : Approvato dalla giunta comunale di Fondi il progetto per la riqualificazione e valorizzazione del mercato coperto d… - GinoMorabito : RT @QdSit: Regione, in arrivo per le isole minori fondi per 18 milioni In arrivo per le isole minori della Sicilia oltre 18 milioni di euro… - QdSit : Regione, in arrivo per le isole minori fondi per 18 milioni In arrivo per le isole minori della Sicilia oltre 18 mi… - ag_notizie : Riqualificazione del territorio, dalla Regione in arrivo oltre 2 milioni di euro per Lampedusa e Linosa… - ponmetro1420 : RT @ponmetrocatania: L'intervento di @giorgio_martini - Autorità di gestione del @ponmetro1420 durante la riconsegna del #PalaCatania dop… -