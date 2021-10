Traffico Roma del 16-10-2021 ore 13:30 (Di sabato 16 ottobre 2021) Luceverde Roma da trovati a questo appuntamento da Simone a cercare una buona giornata manifestazioni all’esquilino e a San Giovanni chiusura al Traffico e deviazioni in movimento in corteo dal Santa Maria Maggiore a San Giovanni Laterano intanto a San Giovanni sto iniziando la manifestazione alla quale è prevista la partecipazione di migliaia di persone oltre alle chiusure al Traffico ea possibili disagi per tram e bus non si è la chiusura della stazione metro di San Giovanni nel frattempo si sta in coda sul Raccordo Anulare a causa di un incidente incolonnamenti in carreggiata interna tra Nomentana La Tiburtina è l’uscita La Rustica dopo una frana carreggiata ridotta e conseguenti Disagi con incolonnamenti nel tratto di carreggiata esterna Ardeatina Appia prestare attenzione un incidente sulla Colombo avvenuto all’altezza della ... Leggi su romadailynews (Di sabato 16 ottobre 2021) Luceverdeda trovati a questo appuntamento da Simone a cercare una buona giornata manifestazioni all’esquilino e a San Giovanni chiusura ale deviazioni in movimento in corteo dal Santa Maria Maggiore a San Giovanni Laterano intanto a San Giovanni sto iniziando la manifestazione alla quale è prevista la partecipazione di migliaia di persone oltre alle chiusure alea possibili disagi per tram e bus non si è la chiusura della stazione metro di San Giovanni nel frattempo si sta in coda sul Raccordo Anulare a causa di un incidente incolonnamenti in carreggiata interna tra Nomentana La Tiburtina è l’uscita La Rustica dopo una frana carreggiata ridotta e conseguenti Disagi con incolonnamenti nel tratto di carreggiata esterna Ardeatina Appia prestare attenzione un incidente sulla Colombo avvenuto all’altezza della ...

