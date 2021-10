Striscia la Notizia si difende: il caso Ambra Angiolini non è ancora chiuso (Di sabato 16 ottobre 2021) Striscia la Notizia, il noto telegiornale satirico di Canale 5 si difende: il caso del Tapiro ad Ambra Angiolini non è ancora chiuso. Ambra Angiolini (Getty Images)Lo storico programma di Antonio Ricci, Striscia la Notizia, è finito nella bufera mediatica dopo la consegna del Tapiro D’Oro ad Ambra Angiolini, tradita dall’ormai ex Massimiliano Allegri. In queste ore in tanti si sono schierati contro la trasmissione di Canale 5, compreso il Ministro Pari Opportunità e la Famiglia, Elena Bonetti, che è intervenuta in prima persona sulla questione. La Bonetti ha parlato di “una spettacolarizzazione di un evento privato e doloroso nel quale non occorreva ... Leggi su vesuvius (Di sabato 16 ottobre 2021)la, il noto telegiornale satirico di Canale 5 si: ildel Tapiro adnon è(Getty Images)Lo storico programma di Antonio Ricci,la, è finito nella bufera mediatica dopo la consegna del Tapiro D’Oro ad, tradita dall’ormai ex Massimiliano Allegri. In queste ore in tanti si sono schierati contro la trasmissione di Canale 5, compreso il Ministro Pari Opportunità e la Famiglia, Elena Bonetti, che è intervenuta in prima persona sulla questione. La Bonetti ha parlato di “una spettacolarizzazione di un evento privato e doloroso nel quale non occorreva ...

ferrazza : Peccato, perché - prima di Ambra - Striscia la Notizia mi era sembrato un programma così perbene. - StefanoGuerrera : l’imbarazzo che provo nei confronti di Striscia la Notizia non è quantificabile e non so come abbia fatto Ambra a restar così calma - ClaireLucy99 : RT @_iaci: Il problema non è il tapiro d'oro. Il problema è Striscia la Notizia in generale. - FedericaeEdo : RT @_iaci: Il problema non è il tapiro d'oro. Il problema è Striscia la Notizia in generale. - crowonawirex : RT @_iaci: Il problema non è il tapiro d'oro. Il problema è Striscia la Notizia in generale. -