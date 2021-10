Sophie Codegoni rivela di non provare interesse per Gianmaria

(Di sabato 16 ottobre 2021) “Non sono interessata a lui”: parlaLa puntata di ieri del GF Vip è stata importante perAntinolfi e. Il manager infatti ha lasciato in diretta la sua fidanzata e ha confermato didei sentimenti per l’ex tronista di Uomini e Donne, esattamente come fatto nelle ore precedenti. Un L'articolo proviene da Novella 2000.

e il "palo" a Gianmaria Antinolfi . Ieri sera l'imprenditore campano ha pubblicamente ammesso di provare dei sentimenti per l'ex tronista e, tra una discussione e l'altra, ha lasciato ...... è andata in onda la decima puntata del Grande Fratello Vip che ha visto finire in nomination (il televoto non è eliminatorio) Miriana Trevisan, Raffaella Fico, Soleil Sorge e; mentre ...In studio però le due opinioniste Sonia Bruganelli e Adriana Volpe sono intervenute a difesa di Soleil e successivamente lo staff della Nazzaro è intervenuto in una diretta dell ...Nel pomeriggio Sophie Codegoni in chiacchiera con Raffaella e Francesca rivela di non provare alcun interesse per Gianmaria ...