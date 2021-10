Road to Halloween | “Profondo rosso”

(Di sabato 16 ottobre 2021)è probabilmente il primo film che vi viene in mente se si pronuncia il nome del suo regista, Dario Argento. Uscito nel 1975 e immediatamente un successo, il film è l’anello di congiunzione tra la fase thriller (o giallo), terminata con L’uccello dalle piume di cristallo, e quella horror, che comincerà nel 1977 con Suspiria. Il film di Argento inizia, come tutte le pellicole italiane del periodo, con un mistero non necessariamente da risolvere (non siamo davanti a un noir o a un film di investigazione) ma che attanaglia le vite dei personaggi coinvolti. A farvi da cornice, la splendida e caratteristica colonna sonora dei Goblin, passata alla storia nel mondo della musica e che ha contribuito a renderel’iconico film che conosciamo oggi. Il film è talmente entrato a far parte ...

