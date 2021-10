Pnrr: Quagliariello, “Per le aree interne consapevolezza e progetti concreti” (Di sabato 16 ottobre 2021) L’AQUILA – “Di ‘questione meridionale’ si è discusso per decenni, spesso in maniera inconcludente. Di aree interne si parla da meno anche se le criticità dell’entroterra appenninico hanno radici forse ancora più antiche, ma anche in questo caso troppo frequentemente si fa fatica ad andare oltre i titoli di testa. Per quei territori che assommano le due fragilità, la ripresa post-pandemia e il Pnrr rappresentano tuttavia un’occasione unica. Per questo c’è bisogno di una cornice progettuale consapevole e non scontata”. Lo ha detto il senatore Gaetano Quagliariello, presidente della fondazione Magna Carta, intervenendo all’Aquila al seminario “Investire nelle aree fragili del Paese – Sud e aree interne alla prova del Recovery plan”, promosso da Magna Carta insieme alla ... Leggi su lopinionista (Di sabato 16 ottobre 2021) L’AQUILA – “Di ‘questione meridionale’ si è discusso per decenni, spesso in maniera inconcludente. Disi parla da meno anche se le criticità dell’entroterra appenninico hanno radici forse ancora più antiche, ma anche in questo caso troppo frequentemente si fa fatica ad andare oltre i titoli di testa. Per quei territori che assommano le due fragilità, la ripresa post-pandemia e ilrappresentano tuttavia un’occasione unica. Per questo c’è bisogno di una cornice progettuale consapevole e non scontata”. Lo ha detto il senatore Gaetano, presidente della fondazione Magna Carta, intervenendo all’Aquila al seminario “Investire nellefragili del Paese – Sud ealla prova del Recovery plan”, promosso da Magna Carta insieme alla ...

Advertising

notiziedabruzzo : Pnrr: Quagliariello, per aree interne consapevolezza e progetti concreti - mov_ideaToscana : RT @ilfoglio_it: Per Quagliariello l'elezione del nuovo presidente della Repubblica 'può costruire un processo di tenuta del sistema. Il Pn… - Renatambu : RT @ilfoglio_it: Per Quagliariello l'elezione del nuovo presidente della Repubblica 'può costruire un processo di tenuta del sistema. Il Pn… - ilfoglio_it : Per Quagliariello l'elezione del nuovo presidente della Repubblica 'può costruire un processo di tenuta del sistema… -