Lazio-Inter, Inzaghi: “Sul 2-1 abbiamo perso la testa” (Di sabato 16 ottobre 2021) Simone Inzaghi nel post partita di Lazio-Inter, match dell’ottava giornata della Serie A 2021/2022 L’allenatore dell’Inter Simone Inzaghi, al termine del match perso per 3 a 1 contro la Lazio, e valevole per l’ottava giornata della Serie A 2021/2022, ha raccontato le sue impressioni sul match dell’Olimpico ai microfoni di DAZN. Per 60 minuti l’Inter ha giocato bene, poi si è sgonfiata. Perché è successo? “Per un’ora abbiamo fatto la migliore delle ultime partite, potevamo fare anche il secondo. Poi abbiamo preso un rigore su calcio d’angolo su colpo di testa di Patric. Poi è arrivato quel secondo gol un po’ strano e abbiamo perso la testa. Questo ... Leggi su intermagazine (Di sabato 16 ottobre 2021) Simonenel post partita di, match dell’ottava giornata della Serie A 2021/2022 L’allenatore dell’Simone, al termine del matchper 3 a 1 contro la, e valevole per l’ottava giornata della Serie A 2021/2022, ha raccontato le sue impressioni sul match dell’Olimpico ai microfoni di DAZN. Per 60 minuti l’ha giocato bene, poi si è sgonfiata. Perché è successo? “Per un’orafatto la migliore delle ultime partite, potevamo fare anche il secondo. Poipreso un rigore su calcio d’angolo su colpo didi Patric. Poi è arrivato quel secondo gol un po’ strano ela. Questo ...

