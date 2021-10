Landini a San Giovanni in cravatta rossa | “Prima volta a un comizio”

(Di sabato 16 ottobre 2021) “E’ lache metto unaper un”. Lo ha raccontato, a margine della manifestazione unitaria dei sindacati in piazza sana Roma indetta dopo l’attacco alla Cgil durante il corteo No Green pass di sabato scorso, il segretario della Cgil Maurizio, che ne indossa una. Alla domanda se l’avesse consigliato la moglie, ha aggiunto: “No, l’ho scelta io”. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Attese migliaia di persone in piazzaGiovanni, dove interverranno i leader della manifestazione. Questo è il tema", ha detto arrivando al corteo il segretario della Cgil Maurizio. La ...Per la manifestazione a Roma 10mila manifestanti in corteo , dall'Esquilino, e 50mila a piazzaGiovanni . Sommariosul palco La manifestazione L'organizzazione I partitisul ...Sull’assalto alla sede della Cgil ad opera di no green pass e personaggi della galassia neofascista ed esponenti di Forza Nuova, Landini afferma che “bisogna capire quello che è successo, una cosa mai ...“E’ la prima volta che metto una cravatta per un comizio”. Lo ha raccontato, a margine della manifestazione unitaria dei sindacati in piazza san Giovanni a Roma, indetta dopo l’attacco alla Cgil duran ...