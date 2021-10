Lady Gaga dice una parolaccia in italiano durante un concerto (Di sabato 16 ottobre 2021) Lady Gaga parla in italiano Periodo di grandi soddisfazioni per Lady Gaga. Solo qualche giorno fa infatti la celebre pop star ha pubblicato il suo nuovo album, Love for Sale, in collaborazione con Tony Bennett. Si tratta di un disco che contiene una serie di cover di standard jazz di Cole Porter, ed è il L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di sabato 16 ottobre 2021)parla inPeriodo di grandi soddisfazioni per. Solo qualche giorno fa infatti la celebre pop star ha pubblicato il suo nuovo album, Love for Sale, in collaborazione con Tony Bennett. Si tratta di un disco che contiene una serie di cover di standard jazz di Cole Porter, ed è il L'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

jnflesch : LADY GAGA RECUSA PROPOSTA DO ROCK IN RIO! ASSISTA: - Novella_2000 : Lady Gaga dice una parolaccia in italiano durante un concerto: il video è virale - SaroAp : Non stiamo parlando abbastanza di Lady Gaga che canta Mambo Italiano. - Yuppy92738035 : Negli audio del telefono ho una canzone di chiesa mandata da mia zia boomer (??) che ha la stessa intro di Telephon… - safetysbehavior : RT @ArianaGrande_IT: “Rain on Me” di Lady Gaga con Ariana Grande, ha superato i 700 MILIONI di ascolti su Spotify! — È la dodicesima canz… -