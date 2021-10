Kingdom Come Deliverance - Reloaded (Di sabato 16 ottobre 2021) Il Medioevo, da sempre, è un periodo storico affascinante. Abbiamo indossato i panni di eroi in Total War, messo a punto strategie fallimentari in Crusader Kings, dato alle fiamme villaggi e siamo fuggiti dalla peste nera in A Plague Tale: Innocence di Asobo Studios. Con Kingdom Come Deliverance, sviluppato da Warhorse, ci siamo ritrovati catapultati nel Regno di Boemia nel 1405, uno dei tanti stati del Sacro Romano Impero, al tempo flagellato da dissapori, antipatie e tante, tante pugnalate alle spalle. In fondo, impero che si rinforza, vecchie usanze che trovi: non per niente, i sovrani che governavano il Primo Reich si consideravano gli eredi degli imperatori di Roma Come Corradino di Svevia, decapitato in pubblica piazza. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di sabato 16 ottobre 2021) Il Medioevo, da sempre, è un periodo storico affascinante. Abbiamo indossato i panni di eroi in Total War, messo a punto strategie fallimentari in Crusader Kings, dato alle fiamme villaggi e siamo fuggiti dalla peste nera in A Plague Tale: Innocence di Asobo Studios. Con, sviluppato da Warhorse, ci siamo ritrovati catapultati nel Regno di Boemia nel 1405, uno dei tanti stati del Sacro Romano Impero, al tempo flagellato da dissapori, antipatie e tante, tante pugnalate alle spalle. In fondo, impero che si rinforza, vecchie usanze che trovi: non per niente, i sovrani che governavano il Primo Reich si consideravano gli eredi degli imperatori di RomaCorradino di Svevia, decapitato in pubblica piazza. Leggi altro...

Advertising

Eurogamer_it : Tre anni di botte da orbi nel Medioevo di Warhorse (e sentirle tutte). #KingdomComeDeliverance - Verde1122 : RT @Verde1122: Prima ?? Durante ?? Dopo ?? ECCO COME SI CELEBRA IL #MERCULEDI ???? Vuoi vedere il video? Vai su ? - Iipxlip : ieri ho provato a doppiare namine ma ha l'espressività di un foglio di carta, come tutti i pg di kingdom hearts dir… - movercharlie : RT @Verde1122: Prima ?? Durante ?? Dopo ?? ECCO COME SI CELEBRA IL #MERCULEDI ???? Vuoi vedere il video? Vai su ? - PaoloTucciLuffy : RT @Sexvatic_: Correte a vedere come lo prendo a pecora -