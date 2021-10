Basket, Serie A1 2021-2022: Bologna batte Trieste 94-76 cronaca e tabellino (Di sabato 16 ottobre 2021) Virtus Segafredo Bologna batte Allianz Pallacanestro Trieste per 94-76 nella sfida valida per la quarta giornata della Serie A1 2021/2022 di Basket e conquista il suo ennesimo successo in questa stagione. Il miglior marcatore della partita è Adrian Banks con 21 punti che però non portano la sua squadra alla vittoria. RIVIVI IL LIVE DEL MATCH RISULTATI E CLASSIFICHE Il match parte fortissimo, con entrambe le fazioni che attaccano e mettono a segno i primi punti. Sugli scudi Belinelli che porta la sua squadra a chiudere la prima frazione in vantaggio 35-29. Il secondo quarto lascia tutto invariata, aprendo un grande distacco tra le due squadre. Si va negli spogliatoi con il risultato di 57-44. Terzo quarto che invece va in direzione opposta e vede ... Leggi su sportface (Di sabato 16 ottobre 2021) Virtus SegafredoAllianz Pallacanestroper 94-76 nella sfida valida per la quarta giornata dellaA1die conquista il suo ennesimo successo in questa stagione. Il miglior marcatore della partita è Adrian Banks con 21 punti che però non portano la sua squadra alla vittoria. RIVIVI IL LIVE DEL MATCH RISULTATI E CLASSIFICHE Il match parte fortissimo, con entrambe le fazioni che attaccano e mettono a segno i primi punti. Sugli scudi Belinelli che porta la sua squadra a chiudere la prima frazione in vantaggio 35-29. Il secondo quarto lascia tutto invariata, aprendo un grande distacco tra le due squadre. Si va negli spogliatoi con il risultato di 57-44. Terzo quarto che invece va in direzione opposta e vede ...

Ultime Notizie dalla rete : Basket Serie DIRETTA/ Virtus Bologna Trieste (73 - 66) streaming video tv: ultimo quarto di gioco ... con palla a due alle ore 20:00 di sabato 16 ottobre : la partita rappresenta uno degli anticipi nella 4giornata del campionato di basket Serie A1 2021 - 2022 . Siamo solo all'inizio della stagione, ...

Flaccadori illumina Trento Reggio Emilia va k.o. Sabato con due anticipi della quarta giornata. Alle 20 in campo Virtus - Trieste. REGGIO EMILIA - TRENTO 74 - 78

Basket, Serie A: devastante Sagaba Konate, stoppata e schiacciata Eurosport IT Basket, Serie A1 2021-2022: Bologna batte Trieste 94-76 cronaca e tabellino Virtus Segafredo Bologna batte Allianz Pallacanestro Trieste per 94-76 nella sfida valida per la quarta giornata della Serie A1 2021/2022 di basket e conquista il suo ennesimo successo in questa ...

Highlights Reggio Emilia-Trento 74-78, basket Serie A1 2021/2022 (VIDEO) Dolomiti Energia Trentino batte UNAHOTELS Reggio Emilia per 74-78 nella sfida valida per la quarta giornata della Serie A1 2021/2022 di basket e conquista il suo secondo successo in questa stagione.

