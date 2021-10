Tennis | Jannik Sinner fa ancora fatica nei Masters 1000 e negli Slam Con una eccezione

(Di venerdì 15 ottobre 2021) La sconfitta contro Taylor Fritzottavi di finale deldi Indian Wells ha lasciato dei dubbi sulla competitività dinei tornei maggiori. La caduta sul cemento statunitense ha infatti confermato che il nostro azzurro deve farnedi strada per poter affermarsi ai massimi livelli. Andando ad analizzare i risultati del numero 2 d’Italiae neidel 2021, possiamo notare come l’anno corrente si sia aperto con la sconfitta al primo turno agli Australian Open. Non uno scivolone clamoroso, vista la qualità dell’avversario (il canadese Denis Shapovalov), ma che ha comunque lasciato l’amaro in bocca a tutti gli appassionati (soprattutto considerando che ...

Ultime Notizie dalla rete : Tennis Jannik

Se dovesse farcela, per la prima volta in carriera, supererebbeSinner nella FedEx Race to Torino e qualora vincesse il torneo sarebbe catapultato a soli 125 punti da Hurkacz, che occupa l'......00 italiane per una giornata dedicata al Masters 1000 di, che sta arrivando alla sua ... non ci sono più italiani in gara e possiamo parlare di delusione, visto cheSinner e Matteo ...La sconfitta contro Taylor Fritz negli ottavi di finale del Masters 1000 di Indian Wells ha lasciato dei dubbi sulla competitività di Jannik Sinner nei tornei maggiori. La caduta sul cemento statunite ...Un premio di consolazione? Lo si potrebbe definire così. Di sicuro, Jannik Sinner a partire da lunedì 18 ottobre potrà festeggiare un miglioramento nella sua classifica mondiale, nonostante l'amara sc ...