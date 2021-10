Osimhen racconta il suo difficile passato: le sue toccanti parole (Di venerdì 15 ottobre 2021) Il bomber del Napoli Victor Osimhen, durante un’intervista nel canale YouTube King Ekong, ha raccontato il suo difficile passato in Nigeria. L’attaccante partenopeo, il quale ha avuto un inizio di stagione molto positivo, si è soffermato principalmente su tutti i sacrifici che ha dovuto fare: Victor Osimhen, attaccante del Napoli e della Nigeria “Per me è un sogno, volevo diventare un professionista vedendo i miei idoli come Drogba e Obi. Sono grato a Dio per aver raggiunto uno dei più grandi successi nella mia vita. Dove sono nato ogni cosa è dura e devi meritarla. Ho lavorato duro, ho fatto vari mestieri, quando lavori in questo modo per ottenere soldi, sei consapevole dei sacrifici e coi primi guadagni ho aiutato la mia famiglia. Ho fatto pulizie, inseguivo macchine per dare acqua e ottenere ... Leggi su rompipallone (Di venerdì 15 ottobre 2021) Il bomber del Napoli Victor, durante un’intervista nel canale YouTube King Ekong, hato il suoin Nigeria. L’attaccante partenopeo, il quale ha avuto un inizio di stagione molto positivo, si è soffermato principalmente su tutti i sacrifici che ha dovuto fare: Victor, attaccante del Napoli e della Nigeria “Per me è un sogno, volevo diventare un professionista vedendo i miei idoli come Drogba e Obi. Sono grato a Dio per aver raggiunto uno dei più grandi successi nella mia vita. Dove sono nato ogni cosa è dura e devi meritarla. Ho lavorato duro, ho fatto vari mestieri, quando lavori in questo modo per ottenere soldi, sei consapevole dei sacrifici e coi primi guadagni ho aiutato la mia famiglia. Ho fatto pulizie, inseguivo macchine per dare acqua e ottenere ...

