Hellas Verona, Tudor: “Programmazione delle partite è una follia. Milan? Serve una grande gara” (Di venerdì 15 ottobre 2021) “La Programmazione delle partite è una pazzia sempre più grande, si rischia di arrivare al punto di rottura. Ma sta alla bravura di ognuno di noi cercare di migliorare”. Questo il monito lanciato da Igor Tudor, allenatore dell’Hellas Verona, alla vigilia del match contro il Milan valevole per l’ottava giornata del campionato di Serie A 2021/2022 che si disputerà a San Siro sabato con fischio d’inizio fissato per le ore 20:45. “Abbiamo lavorato bene con chi è rimasto – ha proseguito l’allenatore parlando della sosta appena trascorsa – I nazionali hanno fatto bene, hanno vinto tutti, mi sembra, ed è positivo per il morale. Non vediamo l’ora inizi la partita, contro una grande squadre e in un grande stadio. Come si esce ... Leggi su sportface (Di venerdì 15 ottobre 2021) “Laè una pazzia sempre più, si rischia di arrivare al punto di rottura. Ma sta alla bravura di ognuno di noi cercare di migliorare”. Questo il monito lanciato da Igor, allenatore dell’, alla vigilia del match contro ilvalevole per l’ottava giornata del campionato di Serie A 2021/2022 che si disputerà a San Siro sabato con fischio d’inizio fissato per le ore 20:45. “Abbiamo lavorato bene con chi è rimasto – ha proseguito l’allenatore parlando della sosta appena trascorsa – I nazionali hanno fatto bene, hanno vinto tutti, mi sembra, ed è positivo per il morale. Non vediamo l’ora inizi la partita, contro unasquadre e in unstadio. Come si esce ...

