Amici | Deddy svela in che rapporti è rimasto con gli altri allievi del talent

Leggi su anticipazionitv

(Di venerdì 15 ottobre 2021)ha rilasciato un intervista al sito Whoopsee durante la quale ha parlato del suo nuovo album che ha come elemento centrale i pianeti e l’universo, ma si è anche tornati a parlare die deiche sono nati durante la permanenza nel. Alla domanda se per caso era ancora in contatto con i suoi ex compagni lui ha risposto che restando tanto tempo all’interno di una scuola è normale che si creano deipersonali che durano nel tempo.dice di sentirsi con tutti, ma in particolare con Giulia, Aka7even e Sangiovanni. Conclude dicendo che lezie nate sono davvero speciali. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche…21 anticipazioni, Giulia Stabile torna a ballare sul palco delLa ...