The Invincible | il thriller sci-fi da ex CD Projekt RED e Techland nel primo trailer gameplay!

Attraverso un comunicato stampa, lo studio di sviluppo polacco Starward Industries ha rivelato quest'oggi il primo teaser trailer per il loro videogioco single player thriller sci-fi e retro-futuristico, The Invincible, ispirato all'omonimo romanzo di successo del brillante autore di fantascienza Stanis?aw Lem. L'inquietante teaser trailer introduce la Dottoressa Yasna e l'Astrogator Novik, i personaggi principali di The Invincible, mentre stanno provando a scappare da Regis III. Andando contro il consiglio di Astrogator, Yasna decide di compiere un atto di coraggio. Adesso però dovrà affrontare le conseguenze delle loro azioni.

