Riccardo Scamarcio e Adriano Pappalardo insieme a Vittoria Puccini al Sud | cosa succede?

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di giovedì 14 ottobre 2021) Sono cominciate le riprese del nuovo film per la regia di Umberto Carteni Riccioni ('Diverso da chi?')che avrà degli interpreti d'eccezione: la pellicola sarà quasi interamente girata al Sud, in uno dei luoghi più belli d'Italia. La scelta è ricaduta sulla Puglia, infatti, le prime scene sono state girate a Monopoli sul lungo mare di Santa Maria. I protagonisti del film 'Praticamente orfano' , prodotto da Rodeo Drive e Rai Cinema (con la distribuzione affidata a 01 Distribution), è un trio particolare, si tratta di(nel ruolo di Valentino),(nel ruolo di Costanza) ePappalarlo ( in un ruolo ancora tutto da scoprire). Secondo le anticipazioni, la storia ruota intorno a i due fondatori di una griffe di design (Valentino e Costanza) e di come lui, pur avendo ...