Unipol, via libera dei soci al dividendo (Di mercoledì 13 ottobre 2021) (Teleborsa) – L’assemblea ordinaria degli azionisti di Unipol ha approvato la distribuzione di parte della riserva straordinaria di utili in essere, attraverso il pagamento di un dividendo di 0,28 euro per ogni azione ordinaria. Il dividendo sarà messo in pagamento a partire dal 20 ottobre 2021 (data stacco 18 ottobre 2021 e record date 19 ottobre 2021), conutilizzo della cedola n. 11, tramite gli intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli. Le azioni saranno negoziate prive del diritto al dividendo a partire dal 18 ottobre 2021, data di stacco della cedola. I titolari di azioninon ancora dematerializzate potranno incassare il dividendo soltanto previa consegna dei propri certificati azionari ad uno dei suddetti intermediari per la loro immissione nel sistema di gestione ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 13 ottobre 2021) (Teleborsa) – L’assemblea ordinaria degli azionisti diha approvato la distribuzione di parte della riserva straordinaria di utili in essere, attraverso il pagamento di undi 0,28 euro per ogni azione ordinaria. Ilsarà messo in pagamento a partire dal 20 ottobre 2021 (data stacco 18 ottobre 2021 e record date 19 ottobre 2021), conutilizzo della cedola n. 11, tramite gli intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli. Le azioni saranno negoziate prive del diritto ala partire dal 18 ottobre 2021, data di stacco della cedola. I titolari di azioninon ancora dematerializzate potranno incassare ilsoltanto previa consegna dei propri certificati azionari ad uno dei suddetti intermediari per la loro immissione nel sistema di gestione ...

Le proposte di Cimbri per Bper-Pop Sondrio ancora senza risposta MILANO - A un mese e mezzo dalla scadenza dei tempi di legge perché la Popolare di Sondrio diventi una spa, i 160 mila soci locali si agitano, ma il primo azionista (da maggio Unipol, ormai al 9,5%) è ...

