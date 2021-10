Tamponi gratis ai portuali, Andrea Romano a TPI: “La prima circolare del Viminale ha creato confusione, no a trattamenti privilegiati” (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Il Governo raccomanda alle aziende portuali di fornire al personale sprovvisto di green pass test anti Covid gratuiti. Anzi no. Nel giro di poche ore, e a due giorni dall’entrata in vigore dell’obbligatorietà del green pass per accedere ai luoghi di lavoro, è andata in scena una doppia giravolta del Viminale sulla questione dei Tamponi gratis per i lavoratori portuali. L’epicentro del caos, come è noto, è Trieste, dove si stima che, tra gli operatori del settore, si arrivi addirittura al 40 per cento di non vaccinati. I lavoratori stessi hanno minacciato uno sciopero a oltranza dal 15 ottobre: chiedono l’abolizione dell’obbligo di green pass, non accontendandosi neanche dei Tamponi gratis. La situazione rischia di deflaglare, con analoghe richieste che potrebbero ... Leggi su tpi (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Il Governo raccomanda alle aziendedi fornire al personale sprovvisto di green pass test anti Covid gratuiti. Anzi no. Nel giro di poche ore, e a due giorni dall’entrata in vigore dell’obbligatorietà del green pass per accedere ai luoghi di lavoro, è andata in scena una doppia giravolta delsulla questione deiper i lavoratori. L’epicentro del caos, come è noto, è Trieste, dove si stima che, tra gli operatori del settore, si arrivi addirittura al 40 per cento di non vaccinati. I lavoratori stessi hanno minacciato uno sciopero a oltranza dal 15 ottobre: chiedono l’abolizione dell’obbligo di green pass, non accontendandosi neanche dei. La situazione rischia di deflaglare, con analoghe richieste che potrebbero ...

