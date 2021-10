Serie B, un arbitro donna dirige Cittadella-Spal. È la seconda volta (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Per la seconda volta nella storia del calcio italiano un arbitro donna dirigerà una partita del campionato di Serie B. Si tratta di Maria Sole Ferrieri Caputi della Sezione di Livorno, designata per dirigere la gara tra Cittadella e Spal in programma il 17/10 alle ore 20.30. L’unico precedente risale allo scorso maggio quando a Maria Marotta è è stata affidata Reggina-Frosinone, gara dell’ultima giornata dello scorso campionato cadetto. Leggi su footdata (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Per lanella storia del calcio italiano unrà una partita del campionato diB. Si tratta di Maria Sole Ferrieri Caputi della Sezione di Livorno, designata perre la gara train programma il 17/10 alle ore 20.30. L’unico precedente risale allo scorso maggio quando a Maria Marotta è è stata affidata Reggina-Frosinone, gara dell’ultima giornata dello scorso campionato cadetto.

